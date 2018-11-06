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AK Partiden seçim startı

VAN (İHA) – AK Parti tarafından Van’ın Gürpınar ilçesinde seçim startı verildi.

VAN (İHA) – AK Parti tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde seçim startı verildi.


Açıklamalarda bulunan AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, parti olarak seçim startını verdiklerini söyleyerek, “Aday adayı olmak isteyenlerin başvurularını alamaya başladık. Aday adayları, önce ilçe teşkilatı araştırması sonra temayül yoklaması, anket, saha çalışması ve diğer araştırmalar sonucu belirlenecektir. Buradaki amaç en iyi adayı seçmektir. Kapımız herkese açık olacaktır. Aday adayları; AK Parti ruhunu ve misyonunu taşıyacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda yürüyecek kişiler olmalıdır” dedi.

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