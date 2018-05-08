AK Parti’den yaşlı ve engellilere ziyaret

AK Parti Van İl Teşkilat Başkanı Osman Türkmen, beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sünnetçioğlu, Emin Ebeperi ve Handan Fidan ile Saray ilçesindeki yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye takdiminde bulundu. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun talimatlarıyla yaşlı ve engellileri ziyaret ettiklerini ifade eden İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, vatandaşın duasını almanın kendilerine güç verdiğini vurguladı.

AK Parti heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden engelli ve yaşlı yakınları da, emeği geçenlere teşekkür etti.