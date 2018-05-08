Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 15:24

AK Parti’den yaşlı ve engellilere ziyaret

AK Parti Van il başkan yardımcıları, Saray ilçe merkezinde bulunan engelli ve yaşlıları ziyaret ederek dualarını aldı.

AK Parti’den yaşlı ve engellilere ziyaret

08 Mayıs 2018 15:24


AK Parti Van İl Teşkilat Başkanı Osman Türkmen, beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sünnetçioğlu, Emin Ebeperi ve Handan Fidan ile Saray ilçesindeki yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye takdiminde bulundu. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun talimatlarıyla yaşlı ve engellileri ziyaret ettiklerini ifade eden İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, vatandaşın duasını almanın kendilerine güç verdiğini vurguladı.


AK Parti heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden engelli ve yaşlı yakınları da, emeği geçenlere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç