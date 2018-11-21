AK Partili Aday Adayı Ateş'ten Emin Tuğrul'a ziyaret

Van'ın ulaşım sorunu olduğunu söyleyen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, başkan olduğu takdirde Şoförler ve Otomobilciler Odası ile beraber trafik sorununu çözeceklerini ifade etti. Ateş, "Bugün sizi belediye başkan aday adayı sıfatımla ziyaret ediyorum. Sizlerden destek istemeye geldim. Eğer olurda belediye başkan adayı olursam ve akabinde seçilirsem, Van'ın birçok problemi var. Çözülenler var, çözülemeyenler var. Ulaşımla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Sorunların çözümünde istişare halinde olup ortak noktaları birlikte bulmaya çalışacağız. Bu manada sizi ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum, sizler bizim paydaşımız olacaksınız. Biz olmazsak başka arkadaşımız da olursa yine sorunların çözümü için mücadele edeceğiz. Sizin şahsınızda tüm şoför arkadaşlara da çalışanlarında başarı, sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ise, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş'e ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederek, başarılar diledi.