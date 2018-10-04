AK Partili Arvas, bölgenin barış elçisi oldu

Haziran 2018 seçimlerinde AK Partinin Van'da seçilen üç milletvekilinden birisi olan Abdulahat Arvas, mazbatasını alır almaz soluğu Van'da aldı. Kent merkezi, ilçeler, mahalleler ve kırsaldaki vatandaşlarla esnafı ziyaret eden Milletvekili Arvas, kentin önemli sorunları ve toplumsal meselelerinin çözümü için de yoğun bir çaba gösterdi. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, meclisin tatile girmesi ile birlikte yasama yılı açılışı olan 1 Ekim'e kadar Van'da halk ile kucaklaşarak sorunlarını dinledi. Sadece seçimden seçime değil, kurduğu iletişimle her daim vatandaşla yan yana olduğunu gösteren Arvas, “Bizim yolumuz millete hizmet yolu. Biz her zaman milletimizin emrinde ve yanında olacağız” dedi.

AK Partinin her zaman milletin istikametinde yürüdüğüne de işaret eden Arvas, milletin refahı için çalışacaklarını, Van halkının istediği doğrultuda çizdiği istikamette yol yürüyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partinin yeni dönemdeki en önemli stratejisi olan seçim bölgesinde vakit geçirme gerekliliğini de yerine getiren Arvas, hem siyasi hem de ailesel etkinliğini kullanarak, yasama tatilini oldukça verimli bir şekilde geçirdi. Temel problemlere değinen Arvas, faydalı siyaset anlayışı ile ayrıştırmayan ve ötekileştirmeyen bir tutum sergilerken, her kesime giden, dinleyen, yardımcı olmaya gayret gösteren bir politikacı olarak takdir topladı.

Bölgenin barış elçisi

Yaz boyunca halkın arasında mutluluklarını paylaşan ve dertlerine ortak olan Arvas, aileler arasındaki husumetler ve kırgınlıklar için de aracı oldu. Aşiret yapısının hakim olduğu bölgede bazen anlaşmazlıklar büyütülerek istenmeyen sonuçlara sebep olduğunun farkında olan Arvas, toplumsal barış için aileler arasında sulhu da sağlıyor. Bölgede ‘barış elçisi' olarak bilinen ve saygı duyulan bir ailenin mensubu olan Milletvekili Arvas; bilgi, birikim ve mütevazi kişiliğiyle de birçok aile arasındaki husumete son vererek barış yapmalarını sağladı.

“Barış için hepimize sorumluluk düşüyor”

Barışla sonuçlanan uzlaşılarda birlikteliğin rolüne sıkça vurgu yapan Arvas, terör sorununun yanında bu tür toplumsal sorunların da artık son bulması gerektiğine vurgu yaparak, “Bölgemizin demografik yapısı maalesef küçük kavgaların büyümesine bazen imkân sağlıyor. Aklıselim şekilde ve diyalogla bunların önüne geçmek mümkündür. Barış için hepimize sorumluluk düşüyor. Bugün, dünden daha çok birbirimizi sevmeli ve saygı duymalıyız. Bölgemizde yıllarca devam eden kan davaları yüzünden birçok cana kıyıldı. Birçok insanımız yerinden yurdundan oldu, göç etmek zorunda kaldı. Toplum artık kendini şiddetten soyutluyor. Günümüzde kan davaları geçmişe kıyasla az olsa da maalesef bazen üzüleceğimiz bu tür vakalar oluyor” dedi.

“Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var”

Gittiği her yerde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Arvas, “Yaşadığımız toprakların ve ülkemizin her zamankinden daha fazla barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Memleketimiz, bizler ve çocuklarımız hak etmediğimiz kadar fazla kana, gözyaşına, husumete, fitneye şahitlik ettik. Artık yöremizde hoşgörü ve huzur iklimi hakim olsun, şiddet son bulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.