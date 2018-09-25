AK Partili Arvas: “Gelecekte gıda savaşları dünyanın kaderini belirleyecek”

Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Şeker Fabrikasında düzenlenen ‘31. Dönem Pancar Alımı ve Şeker Üretim Kampanyası' açılış törenine katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Milletvekili Arvas, ‘31. Dönem Pancar Alımı ve Şeker Üretim Kampanyası'nın yöremize ve bölgemize hayırlı olmasını dileyerek, çiftçiler ve çalışanlar için kazasız ve bereketli bir dönem diledi. Milletvekili Arvas, Erciş Şeker Fabrikasının bölgeye ekonomik ve sosyal katkıları hakkında bilgiler paylaşarak, tarımsal sanayinin önemine değindi. Arvas, “Bir üretim kompleksi olan Erciş Şeker Fabrikası, 31 yıldır bölgemize ve ülkemize ekonomik katkılar sağlayan önemli bir üretim merkezidir. Erciş Şeker Fabrikasının bölge ekonomisine yıllık katkısı, yaklaşık 100 milyon TL'dir. Ayrıca bugün bölgede istihdam sağlayan en büyük kamu kuruluşudur. 642 kişinin ekmek kapısıdır. Van, Ağrı ve Bitlisli üreticilere hizmet veren Erciş Şeker Fabrikası, 2018-2019 şeker üretim dönemi için bin 261 çiftçi ile pancar üretim sözleşmesi yapılarak 39 bin 290 dekarlık alanda pancar ekimi yapılmıştır. Erciş'te bu yıl ki şeker üretim döneminde işlenecek 200 bin ton pancardan 27 bin ton şeker üretimi beklenmektedir” dedi.

“Türkiye'de ortalama yıllık şeker ihtiyacı 2 milyon 500 bin tondur”

Türkiye'nin dünya şeker üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Arvas, “Yüzde 20'lik payla 5'inci sırada yer almaktadır. Türkiye'de ortalama yıllık şeker ihtiyacı 2 milyon 500 bin tondur. AK Partinin ve hükümetimizin şeker politikası, çiftçilerimizi korumaya yöneliktir. Bu nedenle iç talebin öncelikle yurtiçi üretimle sağlanması esas alınmaktadır. Erciş Şeker Fabrikası; hammaddesi tarım ürünü olan, ancak çıktı olarak sanayi ürünü üretilen entegre bir tesistir. Doğu Anadolu Bölgesinin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık gerçeği göz önüne alındığında, şeker fabrikaları gibi tarımsal sanayi tesisleri bölgemiz için ihtiyaçtır. Önemli tarım merkezlerinden biri olan Erciş ilçemizde böyle bir entegre tesisin kurulmuş olması tesadüf değildir. Erciş ilçemizin stratejik konumu, zengin tarım alanları ve arazi yapısı, şeker fabrikasının buraya kurulmasına sebep olmuştur. Sahip olduğumuz bu avantajlarımızı bugünde yatırıma dönüştürebiliriz” diye konuştu.

“İnsanı doyuran ve giydiren tarımdır”

Tüm dünyada olduğu gibi bölgemiz şartlarında da tarım ve sanayi kesiminin ekonomik yapının iki ana üretken sektörünü teşkil ettiğini dile getiren Arvas, “Sanayi sektörü ile çok önemli girdi-çıktı ilişkisi olan tarım sektörü, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve de en yaygın olanıdır. İnsanı doyuran ve giydiren tarımdır. Tarımda ayakta duran ülke, gelecekte tüm teknolojilere meydan okuyacaktır. Gelecekte teknolojik savaşlar değil gıda savaşları dünyanın kaderini belirleyecektir” şeklinde konuştu.