AK Partili Arvas'tan tekstilkente ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van'ın üretim komplekslerinden tekstilkenti ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, tekstilkentte üretime başlayan Mirsace firmasını ziyaret ederek, yerleşke içinde incelemelerde bulundu. Batıda bulunan yatırımcıların daha düşük ve sabit maliyetlerle Van Tekstilkentte yatırım yapma imkânlarının olduğunu hatırlatan Arvas, bunun için altyapı ve fiziki koşulların hazır olduğunu söyledi. Van'a ve bölgeye özel sağlanan teşviklerle yatırımcıların üretime ve istihdama yönelmelerini isteyen Arvas, bölgede sağlanan huzur ortamı ile istikrarın devam ettiğini kaydetti. Bu durumunda vatandaşlara iş, aş imkânı sunduğunu anlatan Van Milletvekili Arvas, tekstilkentte 15 firmanın faaliyet gösterdiğini ve burada bin 700 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Tekstilkente talep olduğunu da belirten Arvas, 2. etap olarak planlanan alan içerisinde hazineye ait arazilerin tahsisi konusunda çalışmaların devam ettiğini ve tahsis ile birlikte proje çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

Van Milletvekili Arvas, üretim merkezi olan tekstilkentte kalifiye eleman ihtiyacının olduğunu belirterek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Van Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması planlanan tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümleri ile eğitimli eleman yetiştirilmesi amaçlandığını da sözlerine ekledi.