AK Parti’li Aydın Ahi, gözyaşları arasında toprağa verildi

PKK’lı teröristlerce öldürülen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin cenazesi, Van’daki törenin ardından helallik alınması için Ahi, Boğazkesen Mahallesi’ndeki evine getirildi. Ardından Ahi’nin cenazesi, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahi’nin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Boğazkesen Mahallesi, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mezarlıktaki programın ardından taziye evine geçen Bakan Soylu, “Bilesiniz ki terörü de bitireceğiz, hizmetlerimizi de götüreceğiz. Çocuklarımız sizlerin çektiklerini yaşamayacak. Hepsi yarına, daha önemlisi ahiretin, inancımızın, kardeşliğin ilkelerine hazırlanacaklar. Van deniziyle, güneşiyle topraklarıyla bereketli bir yerdir. Birileri bu toprakların üzerinde hesap yapıyor. Biz ne kadar güçlü olur da birbirimize tutunursak bu hesabı alt üst ederiz. Sadece sorumluluğumuz burası değildir. Allah bizi geçmişimize, bu günümüze ve geleceğimize mahcup etmesin" dedi.

Ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler mahalleden ayrılarak Van’a doğru yola çıktı.