AK Partili Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin öldürülmesi

Dün akşam saat 21.30 sıralarında, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin naaşı otopsi için ilk önce askeri helikopterle filo komutanlığına ardımda ambulansla Van Bölge Eğirim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk hastaneye gelerek Ahi’nin acılı babası Hacı Kasım Ahi ve yakınlarına taziyede bulundu. Yaklaşık 2 saat hastanede duran Kayatürk, bir süre baba Kasım Ahi’nin koluna girerek destek oldu. Hastaneden ayrılırken İHA muhabirine açıklamada buluna Kayatürk , "Burada PKK Kürtleri öldürmekle, masum sivil günahsız Kürtleri öldürmekle Kürtlerin nefretini daha çok kazanıyor. Kürtler nezdinde daha büyük bir tükenişe gidiyor. Dün Aydın Muştu, bugün Aydın Ahi, bir başka yerde Adnan Vanlı. Bunların hiç birinin günah yok, hiçbir kusuru yok. Onlar sadece AK Partide siyaset yapan sivil savunmasız günahsız insanlar. Bu terör örgütü de bunları katlederek Kürtlerin nezdinde kaybettiği itibarı, sevgisizliği meydana getirdiği nefreti daha da büyütmektedir. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Bu terör saldırısını biz bütün yüreğimizle lanetliyoruz. Terör örgütü burada asla muvaffak olamayacak. İnsan öldürmek çözüm değil, Kürtleri öldürmekle bitiremeyecekler. Onlar zaten Kürtlerin kalbinde bitmiş bir yapıdır" dedi.

Aydın Ahi’nin cenazesi bugün Van merkez Hz. Ömer Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesinde toprağa verileceği belirtildi.