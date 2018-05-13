AK Partili Erdal Yıldız’dan seçim çalışması

Seçim çalışmaları çerçevesinde Van merkez ve ilçelerin tamamını ziyaret eden Erdal Yıldız, müdürlüğünü de yaptığı Bahçesaray YBO’yu ziyaret etti. YBO ziyaretinde duygu dolu anlar yaşayan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Kasım Erva, okul yöneticileri, öğretmen ve personellerle okulu gezdi. Okuldaki gelişmelere hayran kalan Yıldız, oluşturulan ‘Z Kütüphane’deki eksik kitapları tamamlama sözü verdi.

Bahçesaray YBO’nun hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Yıldız, “Okuldaki değişimlere hayran kaldım. Milletvekilliği gibi şerefli bir göreve gelsem de gelmesem de Z Kütüphanedeki eksik kitapları tamamlamayı kendime görev addediyorum” dedi.

Güzel çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Kasım Erva, okul yöneticileri, öğretmen ve personellere teşekkür eden Yıldız, daha sonra okuldan ayrıldı.