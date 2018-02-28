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28 Şubat 2018 14:39

AK Partili kadınlardan ‘28 Şubat’ açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla 28 Şubat başta olmak üzere tüm darbeler kınandı.

AK Partili kadınlardan ‘28 Şubat’ açıklaması

28 Şubat 2018 14:39


AK Parti Van Kadın Kolları İnsan Hakları Birimi Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasında, 28 Şubat’a vurgu yapıldı. Burada partili kadınlar adına konuşan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, darbeler tarihinin en utanç verici zaman dilimlerinden biri olan 28 Şubat’ı hatırlamak için bir araya geldiklerini belirtti. 28 Şubat’ta binlerce insanın zindanlarda çürüdüğünü, on binlerce insanın işsiz kaldığını hatırlatan Duran, “Bin yıl sürmesi tasarlanan darbede, binlerce insanımızı zindanlarda çürüten, on binlercesini işsiz bırakan ve milletin evlatlarını birbirine düşürmek için çalışma grupları kurup, kaos ve iç savaş tasarlayan darbeciler, bunları yaparken de milletimizin cebinden milyonlarca doları buharlaştırarak ülkemizde adeta bir terör havası estirmişlerdir” dedi.


Milletin; 28 Şubat darbecilerinin tüm çabalarına rağmen birliğini, beraberliğini koruyup, birbirine kenetlendiğinin altını çizen Duran, “Milletimizin 28 Şubat darbesine en güzel cevabı, AK Partinin 2003’te iktidara gelmesidir. Milletimizi dışarıdan çökertemeyen bazı yapılar, bizi laik, anti-laik biçiminde bölmeye, birbirimize düşürmeye çalıştılar. Ancak muvaffak olamadılar. Biz AK Parti kadın kolları olarak 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. 28 Şubat’ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz. 28 Şubat başta olmak üzere diğer darbeleri unutmadık, unutturmayacağız” şeklinde konuştu.




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