AK Partili kadınlardan ilçelere çıkarma

AK Partinin Doğu Anadolu Bölgesine yaptığı hizmetler ve bölgede sağlanan huzur ortamının devamı konularında toplumun bilgilendirilmesine yönelik AK Parti Van İl Başkanlığının çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Van Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ve yönetim kurulu üyeleri, 13 ilçeyi kapsayan bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 hafta süren ziyaretlerde, ilçe kadın kolları yönetimleri ve mahalle temsilcileri ile bir araya gelen Duran, “AK Parti 16 yıllık süre içerisinde Doğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere Van'ımızın kalkınması, daha yaşanılabilir hale gelmesi ve terör olaylarının son bularak huzurun hakim olması için mücadele vermiştir. Partimizin neler yaptığını toplumumuza ve özellikle kadınlarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Bölgemizde sağlanan huzurun devam etmesi için gecemizi gündüzümüze katarak bilinçlenmeyi artırmalıyız. Bu kapsamda 13 ilçemizin kadın kolları yöneticileri ve mahalle temsilcilerimiz ile bir araya gelerek neler yapılması gerektiğini konuştuk. Özellikle mahalle temsilcilerimiz, teşkilatlarımızın omurgasıdır. Taşıdıkları görevin önemi konusunda hatırlatma yaptık. Bu kapsamda çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.