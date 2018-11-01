AK Partili kadınlardan kan bağışı

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kızılayın kuruluşunun 150. yıldönümü sebebiyle düzenlenen kan bağışı etkinliği yoğun ilgi gördü. AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran'ın da katıldığı kan bağışı etkinliği kapsamında yaklaşık 200 kadının kan vereceği bildirildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Kızılayın üstlenmiş olduğu görevin önemine değinerek, “Ulusal ve uluslararası alanda insanların acısını hafifletmeye çalışan, hizmetlerinde hiçbir çıkar gözetmeyen Kızılay, en köklü ve en güçlü yardım kuruluşudur. Savaşta, barışta, afetlerde görev üstlenen Kızılay, gönüllülük esasına göre çalışmalarını yürütmektedir. Kızılay, halk sağlığıyla da yakından ilgilenen bir kurum olarak Türkiye'de kan hizmetlerinin gelişmesini üstlenmiştir. ‘Hayat Kurtar' sloganıyla kan bulunmazsa ölecek bir hastanın bizim verdiğimiz kan ile kurtulmasının bize verdiği manevi duyguyu yaşamak, kan bağışı ile onurlu ve insancıl bir davranışı sergilemek için bugün buradayız. AK kadınlar olarak kanımızın son damlasını bile bu vatan ve milletimiz için vermeye hazırız. Kan bağışı etkinliğimize Vanlı kadınlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri oldukça memnun etmiştir. Her kan, bir candır diyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Partili kadınlar kan bağışında bulunduktan sonra Kızılaydan ayrıldılar.