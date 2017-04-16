Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 11:48

AK Parti’li Kayatürk’ten sağlık personeline ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret etti.

AK Parti’li Kayatürk’ten sağlık personeline ziyaret

16 Nisan 2017 11:48


İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği Şube Müdürü Halis Gökyer tarafından karşılanan Kayatürk, 112 Çağrı Merkezini gezerek sağlık çalışanlarına gül dağıttı. 7/24 yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı kendilerin teşekkür eden Kayatürk, gereksiz çağrı konusunda herkesin duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Bu durum gerçek ihtiyacı olan acil çağrılar için meşguliyet oluşturduğu gibi gereksiz arayan kişi için yasal yaptırım ve para cezası uygulanması var. Ancak bunların önüne geçilmediğini görmekteyiz” dedi.


Ambulans şoförleriyle de bir araya gelen Kayatürk, trafikte yaşamış oldukları sıkıntıları dinledi. Çevre yoluna değinen ambulans şoförleri, özellikle İpekyolu ve şehir merkezinde sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, hafriyat araçları ve kamyonların şehir merkezinde olmasının trafiği aksattığı ve bu anlamda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.


Çevre yolu ile ilgili bilgiler veren Kayatürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz’la da bir araya geldi. Yanmaz, Milletvekili Burhan Kayatürk’ün yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkürlerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:22
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:00
  • Akşam :18:51
  • Yatsı :20:24
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!