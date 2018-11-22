AK Partili milletvekili aday adayı Ateş'ten muhtar Tanrıtanır'a ziyaret

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, Van'ın ilk ve tek kadın muhtarı olan Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Leyla Tanrıtanır'ı ziyaret etti.

Aday adaylığını açıkladığı günden itibaren adeta aday gibi çalışmalarını sürdüren iş kadını Asena Türkoğlu Ateş, Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Leyla Tanrıtanır'ı ziyaret ederek, istişare yaptı. Ateş, "Halkın sorunlarını ve beklentilerini en yakından bilen mahallerimizin temsilcileri olan muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Yerel seçimler ve aday adaylığı sürecimizle alakalı fikir alış verişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. Mahallerde yapılması gereken çalışmalar konusunda istişarelerde bulunduk" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Leyla Tanrıtanır ise, muhtarların halkın dili kulağı ve sesi olma özelliği olduğunu ifade ederek, “Muhtarlar olarak çok önemli bir görev yürütüyoruz. Mahallelerin, köylerin bütün sorunları ilk önce muhtarlara geliyor. Bir anlamda muhtarlarımız halkın gözü kulağı oluyor. Sorunların, sıkıntıların çözümü aşamasında muhtarlar kurumları ilk harekete geçiren mekanizmalardır. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş'e ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyor başarılar diliyorum” dedi.