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13 Mayıs 2018 15:52

AK Partili Şabu’dan ‘Anneler Günü’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Naif Şabu, ‘Anneler Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Partili Şabu’dan ‘Anneler Günü’ mesajı

13 Mayıs 2018 15:52


Şabu, yayınladığı mesajda, “Sevgiyi, şefkati, merhameti, fedakârlığı ve hoşgörüyü temsil eden annelerimiz, başımızın tacıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en güzeli ve en yücesidir. Karşılıksız sevginin, sonsuz özverinin simgesi olan annelerimiz; değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir zaman doldurulamayan en yüce varlıklardır. Dünyaya getirdiği evlatlarını özveriyle büyüterek koruyan, karşılıksız sevginin ve emeğin tükenmez kaynağı, en mutlu anlarımızda olduğu gibi en zor günlerde de sığındığımız, her daim yanımızda olan annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Tüm annelerin günü kutlu olsun” dedi.




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