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16 Mayıs 2018 16:35

AK Partili Şabu’dan Ramazan mesajı

AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Nayif Şabu, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Şabu’dan Ramazan mesajı

16 Mayıs 2018 16:35


Şabu, yayınladığı mesajında; “On bir ayın sultanı rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’a kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayını tüm güzellikleriyle yaşamalıyız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (S.A.S) ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’, sözüne binaen Ramazan ayının rahmet ve bereketi sarmalı” dedi.


Şabu, İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırıma da değinerek, “Filistin’deki soykırımın Müslümanlar üzerinde derin etki bıraktı. Dünya gözü önünde yapılan bu saldırıları bizden başka neredeyse kınayan ülke yok. Bu mübarek ayın İslam aleminin uyanışına ve Kudüs’ün kurtuluşuna vesile olması dileğiyle herkese selam ve saygılarımı gönderiyorum’’ ifadelerini kullandı.




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