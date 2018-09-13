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AK Partili vekillerden Kaymakam Dundar'a ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ı ziyaret etti.

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ı ziyaret etti.


AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Kaymakam Dundar'ı makamında ziyaret ederek ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldılar. Çaldıran ilçesini çok sık ziyaret ettiklerini belirten Gülaçar, "Çaldıran ilçesi bizim için önemlidir. Bu güzide ilçemizde devam eden çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sayın kaymakamımıza da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dundar milletvekillerine teşekkür etti.

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