AK Partililer iftarda bir araya geldi

Bir lokantada düzenlenen iftar yemeğine Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, 27.Dönem Van Milletvekili adayları, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sergilenen birlik ve beraberliğin gelecekte çok şey kazandıracağına dikkat çekerek, “24 Haziran’da milletimiz tercih yapmak için sandık başına gidecektir. Bunların en önemlisi başkanlık seçimidir. Bir diğeri de milletvekili seçimidir. İnşallah Recep Tayip Erdoğan’ı Türkiye’nin ilk başkanı olarak seçeceğiz ve inşallah Van olarak 8 vekilimizi 24 Haziran’da meclise göndereceğiz. Bu hedefe ulaşmak için vakit birlik vaktidir. Bugün içerde ve dışarıdaki şer odaklarına karşı birleşme vaktidir. 24 Haziran gibi önemli bir günde gelecekte önemli icraatlar yapmamız için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. İlk günkü heyecanla saha çalışmalarına destek verilmesini ve katkı sunulması için gelin birleşelim. Gelin korku ve şiddete karşı bileşelim. Gelin gençlerimiz, huzur ve istikrar için birleşelim. Gitmediğimiz sokak ve mahallelere girelim birlikte. Güçlü bir Van için çalışalım. Ev ev, sokak sokak dolaşacağız. Aday arkadaşlarımızla birlikte seçim gününe kadar durmadan çalışacağız” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, kendilerine daha önce yapılan saldırılarda birçok dava arkadaşlarını şehit verdiklerini anımsatarak, “Ama sizler her şeye rağmen bu davadan uzaklaşmadınız. Bu yüzden sizlerin önünde eğiliyorum. Teşkilatlarımız kısmen de olsa değişti. 169 aday adayı arasında 8 kardeşimiz milletvekili adayı oldu. Bizim en önemli adayımız da Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayip Erdoğan’dır. 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı hem de 8 kardeşimiz için kapı kapı dolaşmalıyız. Herkesin sahalara inip halktan destek istemesi gerekiyor. Yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz o ruh ve heyecan inşallah bize yeni zaferler ve seçimler kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında partililerden haklarını helal etmelerini isteyen Kayatürk, “Ben bu ilde 7-8 yıl milletvekilliği yapmış bir kardeşiniz olarak 15-17 yıldır bu davanın içerisindeyim. Bu zamana kadar kırdığım birileri olmuştur belki, bir kısım problemleri çözemediğimiz zamanlar olmuştur. Bu aşamada sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bende inşallah bu saatten sonra bir AK Parti gönüllüsü olarak Ankara’da ne olursa olsun sizlerin emrinizde olmaktan onur ve gurur duyacağım” şeklinde konuştu.

Van Milletvekili Beşir Atalay da, yeni bir dönem yaşadıklarını dile getirerek, seçime kısa bir sürenin kaldığını söyledi. Konuşmalarında seçimin önemine değinen Atalay, “Van ilçeleri büyük, coğrafyası da geniş bir ilimiz. Kısa bir süre olduğu içinde çok organize bir şekilde çalışma yapılmalı. İl başkanımızda söyledi. Başbakanımızın gidişi sonrası daha kapsamlı çalışmalar yapılacak. Ben hep bu kürsüde Van’daki arkadaşlarımızın, parti mensuplarımın birlik ve bütünlüğüne vurgu yaptım. İlişkilerin iyi yürümesi gerektiğini söyledim. Siyasette rekabet, yarış, parti dışından birilerinin parti içine fitne atması vardır. Tüm bunlara karşı bir dava ahlakı var. İnsanların bir birine sürekli olumlu şeyler söylemesi ve düşünmesi çok önemlidir. Özellikle Van ortamında yaşadığımız olaylar var. Bu yüzden bunu bir kez daha hatırlatmış oluyorum” dedi.

Konuşmasında veda eden Atalay, son olarak şu ifadelere yer verdi: “Ben şimdi Vanlıyım ama Van’ın dışından gelen bir isim olarak. depremde, deprem yaralarının sarılması adına hükümetimiz adına burada yaraların sarılması için çalışmalar yaptım. 2015 Kasım seçiminden bu yana da Van’da milletvekilliğinizi yapıyorum. Tüm samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle Van’ın temel sorunlarını çözmeye çalıştık” ifadelerine yer verdi. AK Parti iktidarları dönemi, Van’ın gelişmeleri olmuştur. İnşallah bundan sonrada devam edecek. Biz aday olmadık. Yeni arkadaşlar aday oldu. Biz daime yeni arkadaşların emrinde olacağız. Bizim yine hizmetlerimiz devam edecek. Bu iftar benim için birazda vedadır. Hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İnşallah bu hizmet kervanında daha ileri ki döneminde de bir arada olacağız” ifadelerine yer verdi.