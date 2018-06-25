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25 Haziran 2018 01:10

AK Parti’nin seçim başarısı Van’da kutlandı

Cumhurbaşkanı ve 27.

AK Parti’nin seçim başarısı Van’da kutlandı

25 Haziran 2018 01:10

Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından Van’da AK Partililer sevinç gösterisi yaptı.


Van’daı AK Partililer, kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı Binası önünde toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu. AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısını kutlayan partililer, meşaleler yakıp kutlama yaptı.


Seçim otobüsünde partililere seslenen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yoğun seçim çalışmaları sonucunda iyi bir başarı elde ettiklerini belirterek, “Adaylarımızla beraber sizlerle kucaklaştık ve mücadelemizi verdik. Mücadelemiz neticesinde ise gayret bizden, takdir Allah’tandır. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız tamam” dedi.


“Yedi düvele karşı Cumhurbaşkanını ‘Başkan’ yaptınız”


Daha sonra konuşan AK Parti birinci sıra Van milletvekili adayı Osman Nuri Gülaçar ise yedi düvele karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Başkan’ olduğunu söyledi. Gülaçar, “Yedi düvel elin gavurları, birlikte beraberce sizi sandığa gömmek istediler ama siz Allah’ın izniyle gümbür gümbür geldiniz. O yedi düvele karşı Cumhurbaşkanını ‘Başkan’ yaptınız. Sizler bütün para babalarının, medya patronlarının, harici ve dahili bütün muhaliflerin oyunlarına, entrikalarına, yalanlarına ve iftiralarına rağmen bugün Ak Parti’ye yüzde 53 oy verdiniz” diye konuştu.




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