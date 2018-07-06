Akademisyenlerle gazeteciler arasında dostluk maçı

Van’daki gazetecilerden oluşan Basınspor ile YYÜ Akademisyenleri Takımı arasında çim sahada dostluk futbol maçı oynandı. Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun da forma giydiği ve birbirinden güzel gollere imza attığı maç, dostluk havasında oynandı. Vali Zorluoğlu ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, akademisyenler takımında forma giyerken, Basınsporun teknik direktörlüğünü ise İHA Bölge Müdürü Şükrü Akyüz yaptı. Basınspor sahaya; Erol Çakıl, Serkan Aslan, Umut Tarhan, Zeki Yiğit, Fatih Sevinç, Kenan Gül, Ziya Türk, Cemal Aşan, Baki Karaca, Rıdvan Can ve Bişar Ulutaş ilk on biri ile çıktı.

Akademisyenler takımı maça hızlı başlarken, Vali Zorluoğlu’nun attığı iki golle öne geçti. Basınspor ise Baki Karaca, Rıdvan Can, Cemal Aşan’ın golleriyle skora karşılık verdi. Akademisyenler takımı attığı golle skoru eşitlerken, Basınspor bir kez daha Baki Karaca, Rıdvan Can ve Harun Gören’in golleriyle öne geçti.

İkinci yarıda oyuncu değişikliğine giden Basınspor, oyuna Önder Altınal ve Yunus Aykaç’ı dahil etti.

İkinci yarının başında akademisyenler takımında Vali Zorluoğlu yeniden sahneye çıkarak, güzel bir gole daha imza attı.

Ancak maçın sonlarına doğru tamamen oyunun hâkimiyetini eline alan Basınspor, Bişar Ulutaş’ın attığı üç golle sahadan 9-5’lik skorla ayrıldı.

Maçın ardından gazeteciler, YYÜ Konukevine geçerek Rektör Battal’ın misafiri oldu.