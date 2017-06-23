Akçift Mahalle Muhtarı Eryiğit’ten Başkan Özgökçe’ye teşekkür

Dr. Fevzi Özgökçe’ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşların yıllardır sabırsızlıkla beklediği yolların açılması, bakım ve onarımlarının Tuşba Belediyesi ile birlikte mahallelerine kazandırıldığını ifade eden Akçift Mahalle Muhtarı Halis Eryiğit, “Yeni yollarımız herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Başta Sayın Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe olmak üzere çalışmalarda emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Mahallemiz Van merkeze 64 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu kadar uzaktaki mahalleye hizmet getirmek gerçekten çok zor; ama Tuşba Belediyemiz bu kadar uzak mahallemize tüm hizmetleri aksatmadan getirmekten geri durmuyor. Ben mahallelim ve kendi adıma Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye ve tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim mahallemizin içi çamurdan geçilmiyordu. Belediyemizin yaptığı hizmetlerin sonucunda rahatlığa ulaştık. Şimdi sokaklarımızda rahat yürüyebiliyoruz. Mahallemizin stabilize çalışmaları yapıldı ve yollarımız hamdolsun çamurdan kurtuldu. Bizler şundan eminiz ve biliyoruz ki, Belediye Başkanımız başımızda oldukça mahallemize yapılacak hizmetler bitmez ve sürekli devam edecektir. Yol çalışmalarının dışında Tuşba Belediyesi mahallemizde bulunan taziye evi yapımına ve mahallemizin diğer eksiklerinin giderilmesi hususunda çok yardımcı oluyor. Belediyemiz gerek okulumuza gerek camimize çokça yardımcı oldu. Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz mahallemizde düzenli olarak temizlik hizmetlerini yürütmektedir. Tuşba Belediye Başkanımız Fevzi Özgökçe’ye ve tüm belediye çalışanlarına, özellikle temizlik işlerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İlk kez köylere ağzı kapalı galvanizli 400 metreküplük çöp konteynerlerinin Başkan Özgekçe döneminde bırakıldığını ifade eden Eryiğit, “Tuşba Belediyesi tarafından mahallemizde kapaklı çöp konteynerleri dağıtıldıktan sonra zamanla hasarlı olanlar tamir edilmekte veya yenisi ile hemen değiştirilmekte ve bu konteynerler düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca mahallemizde haşere ile mücadele çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Her ne sorunumuz olursa olsun her konuda bize yardımcı oldular, bu konuda gerçekten çok memnunuz. Bizler Akçift Mahallesi olarak Tuşba Belediyemize ve başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.