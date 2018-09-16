Akdamar Adası Kasım ayında suya kavuşacak

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından "Akdamar Adası'na içme suyu hattı” projesi kapsamında Van Gölü'nde su boruları batırma işlemi düzenlenen törenle başladı. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, adanın Kasım ayında suya kavuşacağını söyledi.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve kentin en önemli turizm değerlerinden olan Akdamar Adası'nın asırlardır süren tatlı su sorununun çözümü için devam eden projede boru batırma işlemine gelindi. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Akdamar Adası'na tatlı su taşınması ile ilgili projenin ihalesi 4 Temmuz'da yapıldı. Gevaş ilçesindeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağına inşa edilen depodan adaya taşınacak olan suyun boru batırma işlemi düzenlenen törenle başladı. Pınarbaşı'na bağlı Keretaş mevkiinde düzenlenen törende konuşan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Pınarbaşı Mahallesi'nden getirilen su ile Akdamar Adası'nın yanı sıra Gevaş jandarma, sahilde yer alan villalar ve Dokuzağaç Mahallesi'nin de suya kavuşturulacağını söyledi. Proje kapsamında 4 kilometrelik hattın Van Gölü'nün altından Akdamar Adası'na götürüleceğini ifade eden Tekataş, “Bu projeye 25 Mayıs'ta başladık ve toplam 5 milyonluk toplam bedeli olan bir yatırımdır. Projemizin bitiş tarihi olarak Kasım ayını hedefliyoruz. Kasım ayında Akdamar'a suyu vermiş olacağız" dedi.

Van Gölü altından geçen hattın en derin yerinin 58 metre olduğunu belirten Tekataş, “Toplam 600 adet ve ortalama 80 kilogram ağırlığında beton bloklarla daldırma işlemini gerçekleştireceğiz. Adada ise 20 metreküplük bir depo yapılacak. Adaya yine tarihi görünümlü 5 adette çeşme yapmayı planlıyoruz. Bu tarafta ve Akdamar'daki girişte 20 metrelik kısımları tranş ederek ağırlıkları gömme yapacağız. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun ve aksamaya mahal vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin fikir babasının Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu olduğunu dile getiren Tekataş, “Türkiye'de Kıbrıs modelinden sonra ilk defa böyle bir şey gerçekleştiriliyor. Gururla söylüyorum ki, bunu VASKİ personeli gerçekleştirdi. Tamamen Van'dan ve VASKİ'den çıkmış bir proje olacak. Ben bu anlamda öncelikle bu projenin gerçekleşmesinde bizlere her türlü imkanı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımıza, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na ve VASKİ personellerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından boruların suya bırakılması için kurdele kesimi yapıldı. Programa yüklenici firma yetkilisi Orhan Duran ve VASKİ çalışanları katıldı.