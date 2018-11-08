Akdamar Adası tatlı suya kavuştu

Van Gölü'nde bulunan kentin en önemli turizm değerlerinden biri olan Akdamar Adası'na 'Kıbrıs modeli' projeyle tatlı su verilmeye başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünce geliştirilen proje kapsamında, Gevaş ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nden Akdamar Adası'na gölün altından tatlı su götürüldü. 25 Mayıs'ta startı verilen 5 milyon liralık proje kapsamında Van Gölü'nün altından döşenen borularla Akdamar Adası'na su verildi. ‘Kıbrıs modeli' projeyle getirilen içme suyu, adada inşa edilen depodan tarihi görünümlü çeşmelere verildi.

Adayı ziyaret edenler, çeşmeden tatlı su içerek emeği geçenlere teşekkür etti.