Akdamar Adası tatlı suya kavuşuyor

Vali Zorluoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmek ve ilçe merkezinde kurulan iftar sofrasına konuk olmak üzere Gevaş’a gitti. İftar programının düzenlendiği alanda Kaymakam İshak Çınar ve Belediye Başkanı Sinan Hakan ile vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, daha sonra iftar sofrası etrafında selamlaştığı Gevaşlılarla birlikte orucunu açtı. Yemeğin ardından iftarın verildiği Gevaş Belediyesi Bahçelievler Taziye Evi’ni dolduran Gevaşlılara hitap eden Vali Zorluoğlu, huzurun ve güler yüzlü insanların şehri olarak nitelendirdiği Gevaş’ta, iftar programında bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Van’da göreve başladığında ilk ziyaret ettiği ilçenin Gevaş olduğunu anımsatan Vali Zorluoğlu, “İlk ziyaretimde kaymakam ve belediye başkanı ile beraber, sizin eşsiz koylarınızı, plajlarınızı ve Allah’ın Van’a bahşettiği o güzellikleri görme imkânımız olmuştu. Yine çok büyük bir turizm değeri olan Akdamar Adası’nı ilk kez ziyaret etme imkânı bulmuştuk. O zaman Sinan Başkan bize, Akdamar’ın ciddi bir tatlı su ihtiyacı olduğunu, Gevaş ve Van için turizm bakımından çok önemli bir merkez olan adanın su sorununu çözemediklerinden söz etti. Allah’ın izniyle kısa sürede bu sorunu çözeceğimizi söyledik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve VASKİ yetkililerine talimat verdik. Projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı, yakında işe başlıyoruz. Akdamar Adası’na denizin altından tatlı su götürüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak Gevaş’a özel önem verdiklerini anlatan Vali Zorluoğlu, geçtiğimiz yıl ilçe tarihinde açık ara en büyük hizmet olarak 25 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yaptıklarını, bu yıl da 26,5 kilometre sıcak asfalt yapacaklarını kaydetti. Gevaş’a, büyükşehir ve ilçe belediyesi işbirliğinde güzel bir halk plajı kazandıracaklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

“Gevaş’ta bir de Vizontele Sinema Salonu eksikti. Onun da ihalesi yapıldı. Kısa zaman içerisinde sinema salonu da tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu hizmetlerin tamamı, her ne kadar büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyorsa da şüphesiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin bizlere çok büyük destekleri oldu. Onlar bize kaynakları gönderiyorlar, biz de büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak bu imkanları sizlerin yıllardır beklediği hizmetlere dönüştürüyoruz. İnşallah Gevaş’a hizmetlerimiz durmaksızın devam edecek.”

Belediye Başkanı Sinan Hakan ile göreve başladıkları günden bu yana çok yakın diyalog içerisinde çalıştıklarını ve ilçenin eksikliklerinin kendilerine getirildiğini anlatan Vali Zorluoğlu, “Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle gerek Van’a gerek Gevaş ilçemize inşallah çok daha iyi hizmetler getireceğiz. Sizlerin bu güler yüzü, ilgisi ve desteği devam ettiği sürece Gevaş’ta bir tek hizmet eksik kalmayacaktır. Bu vesileyle bizleri huzur, sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan ayına ulaştıran Yüce Mevla’nın, yine aynı şekilde kardeşlik ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’na da ulaştırmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

İlçeden ayrılmadan önce Merkez Camisi önünde vatandaşlarla çay içip hasbihal eden Vali Murat Zorluoğlu’nun Gevaş ziyaretinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Hayati Önge ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da yer aldı.