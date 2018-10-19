Akdamar Adası tatlı suya kavuşuyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Akdamar Adası'na tatlı su getirme çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, “Yüzyıllardır süren hasrete son veriyoruz” dedi.

Tatlı su çalışmalarını incelemek için Akdamar Adası'na gelen Genel Müdür Ali Tekataş, beraberindeki heyetle denetimde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında brifing alan Tekataş, incelemeler sırasında adada bulunan yerli ve yabancı turistlerle sohbet ederek proje hakkında bilgiler verdi. Genel Müdür Ali Tekataş'a, yerli ve yabancı turistler büyük ilgi göstererek, adaya tatlı su verilmesi projesinden dolayı teşekkür ettiler.

VASKİ'nin prestijli projelerinden biri olan Akdamar Adası'na tatlı su götürme projesinin turizmin daha çok gelişmesine ve kentin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını dile getiren Ali Tekataş, “Bu projenin uygulanması ve bu aşamaya gelmesinde Valimiz Murat Zorluoğlu'nun büyük destekleri oldu. Hizmetlerimizle hem vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz hem de kentin değerlerini daha ileriye taşımanın sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Van'ın tarihi ve turistik adasına su vermek ve doğayı da korumak bize ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.

“Adaya boruları göl altından ulaştırdık”

Tekataş, Türkiye ve Van için olduğu kadar dünyada da tarihi değeri olan Akdamar Adası'na su götürme projesinde sona gelindiğini belirterek, “Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Adaya boruları göl altından ulaştırdık. Yakın bir zamanda adaya suyu vermiş olacağız. Bunun için yapacağımız törenle bu hizmeti halkımızla birlikte açacağız. Van için yapılan çalışmalar, Van'ı geleceğe daha emin bir şekilde taşıyor. Çalışmalarımızı bitirerek adayı su ile buluşturduğumuzda, Van yepyeni bir hizmetle tanışacak. Hayaller gerçeğe dönüştü. Adanın yüzyıllarca süren su hasretine son verilmiş olacak” şeklinde konuştu.