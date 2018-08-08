Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:14

Akdamar Adasına göl altından su götürecek bloklar hazır

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Van Gölü’nün altından Akdamar Adasına su götürecek projenin uygulamasında önemli gelişmeler kaydetti.

Akdamar Adasına göl altından su götürecek bloklar hazır

08 Ağustos 2018 11:14

Göl altından geçecek su boruların her biri 5 metre, ağırlığı ise 70 kilo olup beton blokların içerisinden geçirilerek.


Van Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (VASKİ) tarafından yapılan açıklamada, “Van tarihinde ki en önemli projesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Van’ın en prestijli projesi olarak gösterilen ve uygulamaya alındıktan sonra Türkiye’de gündem olan Akdamar Adasına su götürme çalışmaları devam ediyor. Gevaş Pınarbaşı Mahallesinde doğan kaynak sularının yaklaşık 40 kilometrelik mesafeden Akdamar Adasına götürülmesi çalışmalarında ekipler yoğun gayret gösteriyor. Su isale hattı çekimi ve depo yapımı devam ederken, bir yandan da göl altından su götürme için hazırlıklar yapılıyor. Su altından geçirilecek boruların özel yöntemlerle ağırlık bağlanmış beton blokların içinden geçirilerek göl tabanına yerleştirilecek. Bu yöntem Kıbrıs Adasına su götürme projesinden sonra Türkiye’de yapılan en önemli ikinci su altı su hattı çekme projesi olacak.


Göl altından geçecek boruların her biri 5 metrede biri 70 kilogram ağırlığında ki beton blokların içerisinden geçirilerek, özel vinç yardımıyla su altında göl zeminine döşenmiş olacak. Göl altından çekilecek yaklaşık 4 kilometrelik su hattı 125 milimetrelik borularla gerçekleştirilecek. 4 adet çeşmenin de yapılacağı adada, ayrıca 30 metreküplük bir su deposu yapılarak, suyun kesintisiz verilmesi sağlanacak. Yapılan su hattı çalışmaları ile adada ki hayat yüzyıllar sonra tekrardan canlanacak. Hem bitki örtüsü hem de adada yaşayan canlılar susuzluktan kurtulacak. Akdamar Adasının doğal ortamı korunarak gelecek nesillere aktarılması planlanıyor” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç