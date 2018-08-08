Akdamar Adasına göl altından su götürecek bloklar hazır

Göl altından geçecek su boruların her biri 5 metre, ağırlığı ise 70 kilo olup beton blokların içerisinden geçirilerek.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (VASKİ) tarafından yapılan açıklamada, “Van tarihinde ki en önemli projesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Van’ın en prestijli projesi olarak gösterilen ve uygulamaya alındıktan sonra Türkiye’de gündem olan Akdamar Adasına su götürme çalışmaları devam ediyor. Gevaş Pınarbaşı Mahallesinde doğan kaynak sularının yaklaşık 40 kilometrelik mesafeden Akdamar Adasına götürülmesi çalışmalarında ekipler yoğun gayret gösteriyor. Su isale hattı çekimi ve depo yapımı devam ederken, bir yandan da göl altından su götürme için hazırlıklar yapılıyor. Su altından geçirilecek boruların özel yöntemlerle ağırlık bağlanmış beton blokların içinden geçirilerek göl tabanına yerleştirilecek. Bu yöntem Kıbrıs Adasına su götürme projesinden sonra Türkiye’de yapılan en önemli ikinci su altı su hattı çekme projesi olacak.

Göl altından geçecek boruların her biri 5 metrede biri 70 kilogram ağırlığında ki beton blokların içerisinden geçirilerek, özel vinç yardımıyla su altında göl zeminine döşenmiş olacak. Göl altından çekilecek yaklaşık 4 kilometrelik su hattı 125 milimetrelik borularla gerçekleştirilecek. 4 adet çeşmenin de yapılacağı adada, ayrıca 30 metreküplük bir su deposu yapılarak, suyun kesintisiz verilmesi sağlanacak. Yapılan su hattı çalışmaları ile adada ki hayat yüzyıllar sonra tekrardan canlanacak. Hem bitki örtüsü hem de adada yaşayan canlılar susuzluktan kurtulacak. Akdamar Adasının doğal ortamı korunarak gelecek nesillere aktarılması planlanıyor” denildi.