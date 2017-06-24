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24 Haziran 2017 09:27

Akgül, dar gelirli ailelerin sofrasına iftar konuğu oldu

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül eşi Demet Akgül ile birlikte daha önceden belirlenen dar gelirlilerin sofrasına misafir olarak birlikte iftar açıyor.

Akgül, dar gelirli ailelerin sofrasına iftar konuğu oldu

24 Haziran 2017 09:27


Ramazan nedeniyle çeşitli sosyal etkinlikler yapan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, dar gelirli aileleri de unutmadı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçenin farklı mahallelerindeki dar gelirli ailelerin kapısın iftar saatinde eşi Demet Akgül ile birlikte çalan Kaymakam ve Başkan Vekili Akgül, vatandaşlarla birlikte iftar açıp sohbet ediyor.


“Her zaman vatandaşımızın yanındayız”


Dar gelirli ailelerin sofrasına misafir olmanın kendilerine ayrı bir haz verdiğini belirten Akgül, "İslam aleminde kardeşlik ve yardımlaşma bağlarının kabardığı bu bereketli Ramazan ayında Çataklı ailelerimizin evine konuk oluyor, onlarla beraber iftarımızı yapıyoruz. Ramazan ayından önce ailelerimizi ziyaret ediyorduk. O zaman olduğu gibi bu bereketli ayda da vatandaşlarımızı unutmadığımızı, her zaman onların yanında olduğumuzu hissetmelerini istedik" dedi.


İftardan sonra başka bir ailenin evine geçerek çay içen Akgül’e Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, SYDV Müdürü Aydın Babur da eşlik ediyor. Vatandaşlar, daha önce hiç bir yetkilinin kendilerini hatırlamadığını belirterek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül’ün kapılarını çalarak eşiyle birlikte ziyaretlerine gelmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler.




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