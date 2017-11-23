Akgül’den öğretmenlere anlamlı ziyaret

Kaymakam Akgül, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ile Hürriyet İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin günü kutlayan Akgül, "Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Çok zor bir göreviniz var. Büyük sorumluluklar gerektiriyor. Çünkü sizin yetiştirdiğiniz ve hamurunu yoğurtmakta olduğunuz öğrenciler, bizlerin geleceğidir. O yüzden sizden, görevinizin ne kadar kutsal olduğunu görmenizi ve bilmenizi istiyorum. Biz sürekli öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Dilek ve isteklerinizi en kısa zamanda yerine getiriyoruz. Siz öğretmenlerin emeğinin karşılığı hiçbir şekilde ödenmez. Sizler için ne yapsak azdır" dedi.