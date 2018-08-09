Akrobatik basketbol şov grubu Van’a geliyor

Van’da 4 ile 12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan bisiklet, basketbol, badminton, masa tenisi, plaj voleybolu ve plaj futbolu turnuvalarının yanında Türkiye’nin ilk ve tek basketbol akrobasi grubu Karizma Show da cuma günü saat 18.30’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iki yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayata geçirilen ‘Kardeşlik ve Spor Turnuvaları’nın bu yıl da beş farklı branşta yapıldığını belirtti. İnanç, “Bu projemizi ilimizin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddemiz üzerindeki kent meydanında hayata geçirdik. Birçok vatandaşımız ve gencimiz, bu faaliyetlere eşlik etti. Faaliyetlerimize katılan vatandaşlarımıza ve gençlerimize bakanlık ve federasyonlarımız tarafından gönderilen tişört ve şapkalarımızı dağıttık. Bu projedeki amacımız, sporun birleştirici gücü ile genç yaşlı demeden her vatandaşımızı herhangi bir spor branşı ile tanıştırmaktır. Yine bu proje kapsamında Yetenek Sizsiniz Türkiye Yarışmasında birbirinden farklı gösterileri ile vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören ve Türkiye’nin ilk akrobatik gösterilerini yapan Karizma Show Basketbol Ekibimiz, cuma günü saat 18.30’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı’nda vatandaşlarımız ile bir araya geleceklerdir” dedi.