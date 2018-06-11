Ali Tekataş: “dağı taşı kazıyoruz, bir tarih yazıyoruz”

VASKİ, baharla birlikte yeni çalışma sezonuna hızlı başladı. Geçen yıldan kalan hizmetlerin tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, bu yıl başlanacak çalışmalara da hız verildi. Tüm ilçelerde hummalı bir çalışma temposu ile hizmet eden VASKİ ekipleri, halkın ihtiyacı olan altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi için 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, VASKİ’nin Van’da bir tarih yazdığına dikkat çekerek, “Dağı taşı kazıyor, bir tarih yazıyoruz. Bu yıl içinde gücümüzü ve imkanları zorlayarak her yere hizmet götürmenin gayreti içinde olacağız” dedi.

Genel Müdürü Ali Tekataş, ilçelerde sürdürdüğü gezi ve inceleme programlarında halkla bir araya gelerek dilek ve temennilerini de dinliyor.

Ali Tekataş, Özalp ilçesine bağlı Dorutay, Dönerdere ile İpekyolu ilçesine bağlı Dibekli mahalleleriyle Saray ilçesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Tekataş, “Gecemiz gündüzümüz yok. Valimizden aldığımız talimatları uygulayarak, onun öncülüğünde başarıyoruz. Ayrım yapmadan hizmeti her alana yaymaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimizi bir gün bir dağ başında su hattı çekerken, bir su deposu yaparken, bir gün en ücra mahallelerde hizmet ederken görüyoruz. Çalışmaların hızını artırdık. Çünkü bizim halka hizmet sevdamız var” şeklinde konuştu.

Dorutay Mahalle Muhtarı Vezir Veziroğlu ise, “Bizlerle gönül bağını koparmayan ve her fırsatta bizi arayan soran, ziyarete gelen VASKİ Müdürümüz Ali Tekataş’a teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimizi hiç ihmal etmiyorlar, bu dönemde hiç yalnız kalmadık. Tüm VASKİ çalışanları da aynı fedakarlıkta çalışıyorlar. Gelen hizmetlerle mahallelerimiz yaşanabilir hale geldi” ifadelerini kullandı.