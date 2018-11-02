Ali Tekataş: “Ekip, sistem ve takiple başarıyoruz”

Biz buna inandık ve bu prensiplerle başarıya ulaştık” dedi.

Açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ali Tekataş, VASKİ'de kurumsal yapıyı oluşturmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. Öncelikle insan odaklı çalıştıklarını ifade eden Tekataş, “İnsanı önemsedik, liyakatli bir kadro oluşturduk, iyi bir sistem ile çalıştık, iyi ve sıkı bir takip ile beklenen başarıya imza attık. Bu idarecilik yaptığım her kurumda uyguladığım ve olumlu sonuçlarını aldığım çalışma prensiplerim olmuştur” dedi.

“VASKİ'yi kurumsal bir kimliğe kavuşturduk”

VASKİ'de göreve başladığından bu yana geçen 1,5 yıllık süreçte kentin eksik altyapısını gidermek için canla başla çalıştıklarını dile getiren Tekataş; “İlçe ilçe, mahalle mahalle dolaştık, eksikleri tespit ettik. Teşhisi koyduktan sonra da çalışmalara start verdik. Aynı zamanda kurumsal altyapıyı da ihmal etmedik. VASKİ'yi kurumsal bir kimliğe kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

Tekataş, her zaman liyakat ve ehliyetli kişileri tercih ettiklerini söyleyerek, “Üç temel gereksinime sahip olduğunuzda başarı kaçınılmazdır. Bunlar liyakatli bir ekip, ileri teknolojik bir sistem ve sıkı takiptir. Bu prensiplerle hareket ederek, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede hayal bile edilmeyen ve ‘başarılamaz' denilen birçok dev projeyi hayata geçirdik. VASKİ, kurulan sağlam kurumsal yapı ile başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Bu hizmetlerde öncülük eden, yol gösteren ve sürekli bizi motive eden Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.