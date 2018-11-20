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Alkanat Caddesi'nde asfalt çalışması

Van’ın Erciş ilçesindeki arterlerde asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki arterlerde asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Erciş Belediyesi, çalışmalar kapsamında Alkanat Caddesi'nde de asfaltlama çalışmalarına başladı. Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü ekipleri tarafından kazı ve alt temel malzeme döşeme çalışmaları tamamlanan mahallede, BSK asfalt dökümüne start verildi. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla Alkanat Caddesi de modern asfaltlamadan sonra yeni kimliğine kavuşmuş olacak.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

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