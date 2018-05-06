Altay’ın 1. Lig’e yükselmesi Van’da sevinçle kutlandı

Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay’ın son maçını kazanarak 1. Lig’e yükselmesi Van’da sevinçle karşılandı.

Lig Beyaz Grup’taki son maçında lider Gümüşhanespor’u deplasmanda 3-0 yenen Altay, 1. Lig’e yükseldi. Altay’ın şampiyon olarak 1. Lig’e yükselmesi, Van’da sevinçle karşılandı. Van Atatürk Parkı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği’nde bir araya gelen Van Altay Futbol Okulu öğrencileri, ‘Şampiyon Altay’ sloganları attı. Sevinçlerini daha sonra Van Valisi Murat Zorluoğlu ile paylaşan minik sporcular, Vali Zorluoğlu ile hatıra fotoğraf çekti. Burada Altay’ın şampiyon olması hakkında açıklamada bulunan Van Altay Futbol Okulu Genel Koordinatörü Erhan Sağdinç, “Altay, uzun bir maratondan sonra şampiyon oldu. Allah’ın izniyle gelecek yıl da süper lige çıkacağız. Bizler Altay’ın armasını burada da gezdirdiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda da yaklaşık 60 öğrencimizle Van Kalesi önünde takımımızın şampiyonluğunu kutluyoruz” dedi.

Senede 4 defa Vanlı minik sporcuların İzmir’de kamp yaptığını ve burada seçilme şanslarının olduğuna değinen Erdinç, “Bu profesyonel takıma seçilmek için bize büyük bir imkan sunuyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de çocuklarımız orada seçilip, profesyonel bir ortam görebileceklerdir” ifadelerini kullandı.