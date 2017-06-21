Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) öğrencilerine yönelik tanıtım çalışması yapan Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, bu sefer de fakülte mezunlarına yönelik tanıtım çalışması yaptı. Bu kapsamda YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi başta olmak üzere Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi panolarına afiş asan AÖF Van Büro temsilcileri, ‘İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Büro Yöneticisi ve İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, Van’da yaklaşık 25 bin öğrencileri olduğunu belirterek, “Anadolu Üniversitesi Van Büro olarak tanım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Özellikle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi başta olmak üzere Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesinde tanıtım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Burada özellikle ‘İkinci Üniversite’ imkânları ile ilgili tanıtımlarımıza devem ettik. ‘İkinci Üniversite’ ile ilgili özellikle yeni bölümlerimiz var. Uluslar arası ilişkiler, İngilizce, ilahiyat fakültesi Arapça eğitimleri, acil tıp teknikerliği ve engelli bakımı gibi toplam 52 bölümde öğrenci ve mezunlarımıza ‘İkinci Üniversite’ imkânı sunuyoruz” dedi.

İkinci üniversiteye kayıtların sınavsız olduğunu ifade eden Dr. Ali Ertürk, “Üniversitemize kayıp yapmak için herhangi bir üniversitede öğrenci olmak ya da mezun olma şartı aranıyor. Lisans öğrencileri ya da mezunları 52 bölümden istediklerini tercih edebiliyorlar. Ön lisans öğrencileri ise sadece iki yıllık bölümlere kayıt yapabiliyorlar. Bizler de bu anlamda öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla tanıtım faaliyetlerimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Van’da 5 bin öğrenci ikinci üniversite okuyor”

Van’da yaklaşık 5 bin öğrencinin Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversite okuduğunu da sözlerine ekleyen Ertürk, şunları kaydetti:

“Van’daki öğrencilerimize yönelik akademik danışmanlık derslerimiz belli dönemlerde YYÜ’de devam etmektedir. Bunlar ücretsiz olarak verilmektedir. Yine ikinci üniversite kayıtlarımızda 200-250 lira gibi bir ücretle gerçekleşmektedir. Burada kaynak kitap ve benzeri hizmetler yine ücretsiz olarak verilmektedir.”

Ertürk, ayrıca kendilerine tanıtım imkânı sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yönetimine de teşekkür etti.