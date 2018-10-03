Anadolu Üniversitesinden ‘ikinci üniversite' tanıtımı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, ‘sınavsız ikinci üniversite' tanıtım faaliyetlerine devam ediyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Şehit Halil Hamuryen Yemekhanesi önünde stant kuran Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, öğrencilere broşür dağıtarak sınavsız ikinci üniversite imkanını tanıttı.

Açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Büro Yöneticisi ve İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, üniversite olarak kentte yaklaşık 25 bin öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti. Öğretim Görevlisi Ertürk, “20 lisan ve 40 ön lisans olmak üzere üniversitemizin çok çeşitli programlarına sadece üniversitede öğrenci olduklarına dair bir öğrenci belgesi getirenler, 5 Ekim 2018 tarihine kadar kayıtlarını yapabilirler” dedi.

Yapılan tanıtım çalışmaları sonrasında AÖF Van Büro temsilcileri, çalışmalarına katkı sağlayan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.