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08 Mayıs 2018 12:28

Anadolu Üniversitesinin standına yoğun ilgi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu tarafından ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ fuarında açılan stant yoğun ilgi gördü.

Anadolu Üniversitesinin standına yoğun ilgi

08 Mayıs 2018 12:28


Double Tree By Hilton Otel’inde başlayan ve 20 üniversitenin katıldığı tanıtım fuarında stant açan Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, ziyaretçilere üniversitenin imkanları hakkında detaylı bilgi verdi. Fuarda açtıkları stantla ilgili bilgi veren AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, Anadolu Üniversitesinin her platformda öğrenciler tarafından ilgi gördüğünü belirtti. Bu gibi fuarların öğrencilerin üniversiteleri tanıma, alan, bölüm gibi konular hakkında bilgi sahibi olması noktasında önemli olduğuna işaret eden Ertürk, açtıkları stantta da sınavsız ikinci üniversite tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 20 lisans ve 40 önlisans olmak üzere çok çeşitli 60 bölümden ikinci üniversite olarak sınavsız kayıt yapma imkanının olduğunu hatırlatan Ertürk, açtıkları tanıtım standına tüm öğrencileri beklediklerini bildirdi.




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