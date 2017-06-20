Ankara Büyükşehir Belediyesinden iftar

Yaklaşık iki aydır Van’ın merkez ilçeleri İpekyolu ve Edremit başta olmak üzere Özalp ve Erciş ilçelerinde yol asfaltlama çalışmalarına katkı sunan Anakara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sunduğu iftar ile de herkesin takdirini aldı. Bir yandan yolları asfaltlayan Anakara Büyükşehir Belediyesinin bir yandan da Erciş ilçesinde 7 gün boyunca vatandaşlara iftar vermesinin çok anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çalışanlarına teşekkür ettiler. Gerek yol asfaltlama çalışmaları gerekse mübarek Ramazan ayında her gün bin 500 kişiye iftar yemeği vermesinden dolayı şükranlarını sunan İkram Çeriğ adlı vatandaş, “Depremden sonra kimse Erciş’e yardım etmedi. Allah, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve belediye çalışanlarından razı olsun. Allah yaptıkları bu hayırlarını kabul etsin” dedi.

Hakkı Ulak isimli vatandaş ise, ilçe belediyelerine büyükşehir belediyelerinin destek vermesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Bizim ilçe küçük belediye olduğu için asfalt yapımında zorlanabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bize destek vermesi, ilçemizde hizmet yapması ve iftar yemeği vermesi hakikatten onur verici bir davranış. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, 80 milyon vatandaşın kardeş olduğunu ve 81 ilin bir vücut gibi hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kardeş belediye olun’ direktifi doğrultusunda biz de bazı il ve ilçelerle kardeş belediye olduk. Bu çerçevede de ilçe belediyelerinin bizden talep ettikleri yol asfaltlamalarına katkı sunmak amacıyla destek vermeye çalıştık. Oradaki vatandaşların sorunlarına az da olsa bir fayda sağlayabildiysek ne mutlu bize. Gönül köprüsünü bu şekilde daha da pekiştirerek kardeşlik görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu duygularla Van halkının şimdiden Ramazan Bayramlarını tebrik eder, sevgi ve hürmetlerimi sunarım” açıklamasında bulundu.