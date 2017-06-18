“Ankara’dan Van’a Gönül Köprüleri Kuruyoruz” projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geldiği Van’da esnaf ziyaretinin ardından beraberindeki Van Valisi İbrahim Taşyapan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve AK Parti Ankara İl Başkanlığından Van’a gelen heyet, Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde verilen iftar yemeğine katıldılar. Okunan ezanlı birlikte davetliler hep birlikte oruçlarını açtılar. Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın okuduğu duanın ardından Süleyman Soylu ve beraberindekiler platforma çıkarak birer teşekkür konuşması yaptılar. Burada konuşan Soylu; güneşin, aydınlığın kenti olan Van’a geldiklerini ve bir kardeşlik sofrasında bir araya geldiklerini vurguladı. Milletinden, milletinin istikbalinden vazgeçmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdiğini ifade eden Soylu, "Duamız birliğimize, kardeşliğimize, huzurumuza, zengin bir Türkiye’ye, ayakları üzerinde duran ve biz dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız diyen bu aziz milletedir. Bizim inancımızı, kardeşliğimizi, medeniyetimizi, birbirimize olan sadakatimizi hesaba katmadılar. Bizi düşürmeye, zayıflatmaya çalıştılar. Ama Van’da yaşadığımız tablo her şeyi ifade ediyor. Sizlere minnettarız. Siz birliğe, beraberliğe sahip çıktınız, size ne kadar hizmet edersek edelim borcumuzu ödeyemeyiz. Emrinize amadeyiz. Cumhurbaşkanımızın bize emanetidir. Bir millet olacak ki bir bayrağı olacak, bir vatanı olacak. Bir millet, bir bayrak, bir vatan ve onun da güçlü güzel bir devleti olacak" diye konuştu.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, "Sayın Bakanım ülkemizin içinden geçtiği bu önemli süreçte tarihin bir parçası olma fırsatını bize lutfettiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. Tevdi ettiğiniz bu işi meslek hayatımın bu zamana kadar ve bundan sonra yapacağım en önemli işi olarak görüyor, siz kıymetli büyüklerimize ve aziz milletimize mahcup olmamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından davetliler namaz kılmak için Edremit Ulu Camisi’ne geçtiler.