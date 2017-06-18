Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 21:37

"Ankara’dan Van’a Gönül köprüleri Kuruyoruz” projesi

VAN (İHA) – Van’ın Edremit Belediyesi tarafından “Ankara’dan Van’a Gönül Köprüleri Kuruyoruz” projesi kapsamında verilen iftar yemeğine yaklaşık 15 bin kişi katıldı.


18 Haziran 2017 21:37


“Ankara’dan Van’a Gönül Köprüleri Kuruyoruz” projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geldiği Van’da esnaf ziyaretinin ardından beraberindeki Van Valisi İbrahim Taşyapan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve AK Parti Ankara İl Başkanlığından Van’a gelen heyet, Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde verilen iftar yemeğine katıldılar. Okunan ezanlı birlikte davetliler hep birlikte oruçlarını açtılar. Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın okuduğu duanın ardından Süleyman Soylu ve beraberindekiler platforma çıkarak birer teşekkür konuşması yaptılar. Burada konuşan Soylu; güneşin, aydınlığın kenti olan Van’a geldiklerini ve bir kardeşlik sofrasında bir araya geldiklerini vurguladı. Milletinden, milletinin istikbalinden vazgeçmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdiğini ifade eden Soylu, "Duamız birliğimize, kardeşliğimize, huzurumuza, zengin bir Türkiye’ye, ayakları üzerinde duran ve biz dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız diyen bu aziz milletedir. Bizim inancımızı, kardeşliğimizi, medeniyetimizi, birbirimize olan sadakatimizi hesaba katmadılar. Bizi düşürmeye, zayıflatmaya çalıştılar. Ama Van’da yaşadığımız tablo her şeyi ifade ediyor. Sizlere minnettarız. Siz birliğe, beraberliğe sahip çıktınız, size ne kadar hizmet edersek edelim borcumuzu ödeyemeyiz. Emrinize amadeyiz. Cumhurbaşkanımızın bize emanetidir. Bir millet olacak ki bir bayrağı olacak, bir vatanı olacak. Bir millet, bir bayrak, bir vatan ve onun da güçlü güzel bir devleti olacak" diye konuştu.


Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, "Sayın Bakanım ülkemizin içinden geçtiği bu önemli süreçte tarihin bir parçası olma fırsatını bize lutfettiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. Tevdi ettiğiniz bu işi meslek hayatımın bu zamana kadar ve bundan sonra yapacağım en önemli işi olarak görüyor, siz kıymetli büyüklerimize ve aziz milletimize mahcup olmamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından davetliler namaz kılmak için Edremit Ulu Camisi’ne geçtiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:25
  • Güneş :04:35
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:14
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!