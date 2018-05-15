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15 Mayıs 2018 18:18

Anneler, “Umutlu Eller” projesiyle mavi tura çıktılar

Van Büyükşehir Belediyesi, “Umutlu Eller” projesi kapsamında kadın ve aile merkezi kursiyerlerini Anneler Günü dolayısıyla tekne turuna çıkarttı.

Anneler, “Umutlu Eller” projesiyle mavi tura çıktılar

15 Mayıs 2018 18:18


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen “Umutlu Eller” projesi ile kadın ve aile merkezi kursiyeri 200 kadın, Anneler Günü dolayısıyla mavi yolculuğa çıkartıldı. Otobüslerle iki ayrı grup halinde 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde kadın ve aile merkezinden alınan kadınlar, Akdamar İskelesine götürüldü. Burada teknelere binen kadınlar, yaklaşık bir saat süren mavi yolculuğun ardından tarihi Akdamar Adası’na gitti. Burada tarihi kiliseyi ve adayı gezen kadınlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Yapılan geziden çok keyif aldığını belirten Ela Dilaver, “Van Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu etkinlik biz anneleri çok mutlu etti. Turdan çok keyif aldım. Bu güzel hediye için Valimiz ve Büyükşehir Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.




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