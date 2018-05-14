Anneleri için ağaç diken çocuklar rekorlar kitabına girdi

Sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında yeşil bir Van için yaptığı çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Anneler Günü’nde örnek bir etkinliğe imza attı. Edremit ilçesinde bulunan Kent Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, ‘Dünya Çocuk Rekorları’nı kırmak için yaklaşık 580 çocuk ile 600 ağaç dikilerek bir dünya rekoruna imza atıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, gerçekleştirilen rekor denemesinin anneler için organize edilen en güzel etkinliklerden olduğunu belirtti. Genel Sekreter Yalçın, “Bugün burada çocuklarımızın anneleri için ağaç dikme kampanyası ve bir rekor denemesi için buradayız. Sanıyorum ki bu Türkiye’nin en anlamlı anneler için yapılan hediyesidir. Van Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi geçtiğimiz yaz döneminde de çok sayıda ağaç ve çiçek diktik. Yine çok sayıda parkın onarımını yaptık. Bugünden itibaren başlatılan bu kampanya ile 12 bin ağaç dikilecektir. 100 bin tane gül, sümbül gibi bitki dikilecek ve sizin sayenizde yaşamış olacaklar. Buraya diktiğiniz ağaçların bakımını yapacaksınız” dedi.

Rekor denmesinde 580 çocuk ile 600 ağacın dikildiğini ifade eden Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ise, “Bu anlamda sizleri kutluyorum. Bunu bir ‘Dünya Çocuk Rekoru’ olarak geçireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ben de kaybettiğim annem için bir fidan dikeceğim”

Van’ın kendisi için önemli bir il olduğunu dile getiren Kural, kendisinin de 7 ay önce kaybettiği annesi için bir fidan dikeceğini kaydetti. Rekorların insanları birbirine bağladığını belirten Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önceki gelişlerimde Van’da ağaç sayısı biraz azdı. O bakımdan böyle bir rekor düşünüldü. Çocuklar şu an çok kıymetli anneleri için birer ağaç dikiyorlar. Ben de kaybettiğim annem için bir ağaç dikeceğim. Bu annelere verilebilecek en güzel hediyelerden biridir. Bulgaristan’da her bir öğrenci zorunlu olarak ağaç dikiyor. O bakımdan güzel bir gün olacak. Bu bir Dünya Çocuk Rekorları olarak geçecek. Rekorlar, insanları birbirine bağlıyor. Çocukların bu yeşil sevgisi, ömürleri boyunca unutmayacakları bir anı olacaktır.”

Kendilerine bu imkanı sunan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden anneler de, çocuklarının kendi adlarına diktikleri ağaçlar için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Anneler Günü’nde anneleri için fidan diktiklerini söyleyen çocuklar ise bu sayede hem annelerinin hem de dünyanın mutlu olacağını ifade etti.