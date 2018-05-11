Antalya’dan 100 kişilik öğrenci kafilesi Van’a geldi

İller arasındaki kardeşlik köprülerinin kurulması ile kardeşlik ruhunun geliştirilmesinin yanı sıra kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Antalya’dan gelen 100 kişilik öğrenci kafilesi, Van Valiliğini ziyaret etti.

Valilik bahçesinde öğrenci kafilesini ve öğretmenleri karşılayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, öğrencileri karşılamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Öğrencilere Van’a kaldıkları süre içerisinde güzel vakit geçireceklerini dileyen Vali Zorluoğlu, Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü inci kefalinin tatlı sulara göçünü anlattı.

Daha sonra kafileyle gelen öğretmenler, Zorluoğlu’na plaket ve tablo hediye etti.

Ağırlama programı, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.