AÖF’den ‘ikinci üniversite’ tanıtımı

Anadolu Üniversitesi AÖF Van Bürosu, ‘İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmaları kapsamında İpekyolu Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde kurduğu stantta, lise son sınıf öğrencileri başta olmak üzere eğitim kurumu yöneticileri ve çalışanlarına bilgilendirmede bulundu. Burada yüksek öğretimde ikinci üniversite imkanları başta olmak üzere dikey geçiş, sertifikalar ve binlerce çeşit kaliteli kitap basımı ve satışı gibi Anadolu Üniversitesinin sağladığı imkanlar ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasındaki önemini vurgulayan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, “Anadolu Üniversitesinin açıköğretim, işletme ve iktisat fakültelerinde sadece Van ilimizdeki büroda yaklaşık 25 bin kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. 81 il ve bazı ilçelerimizle birlikte birçok yabancı ülkede 3 milyondan fazla kayıtlı öğrenciye kaliteli bir eğitimle hizmet veren Anadolu Üniversitesi, yaklaşık 4 bin civarında kendi matbaasında basılı olan kitaplarıyla dünyadaki ilk 3 mega üniversitesinden biridir” dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesinin 60 lisans ve önlisans bölümleriyle yüksek öğretimde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Ertürk, Anadolu Üniversitesinin sisteminde; uluslararası ilişkiler, işletme, ilahiyat, yaşlı bakım, laborant veterinerliği, havacılık yönetimi, sağlık yönetimi, Türk dili, tarih, felsefe gibi birçok bölümümüze herhangi bir üniversitede öğrenci olmak ya da üniversite mezunu olmak şartı ile sınavsız kayıt imkanı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Taşdemir ve Müdür Yardımcısı Yusuf Sarıkaya başta olmak üzere tüm yöneticilere ve çalışanlarına teşekkür eden Ertürk, öğrencilere üstün başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmalarının ardından Ertürk ve AÖF Van Büro çalışanları tarafından öğrencilere tanıtım faaliyetleri ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.