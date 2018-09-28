Araba lastiğiyle dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde kornişle kayak sporuna başlayan ve bu başarısıyla milli takıma seçilen Balkan 2.'si Ömer Ayçiçek, kendi imkanlarıyla önümüzdeki kış sezonu için büyük bir azimle çalışıyor. Kış sporlarının en zorlu branşlarından olan kayaklı koşuda 2019 kış sezonu için hazırlanan milli kayakçı Ayçiçek, Avrupa ve dünya şampiyonasında iyi bir derece almak için imkansızlıklara rağmen tekerlekli kayakla asfalt yolda antrenman yapıyor. Çalışmaları noktasında ailesinden büyük destek alan Ayçiçek, günlük belirli periyotlarda kışa yönelik hazırlıklarına devam ederken, kampa girmek için de yetkililerden destek bekliyor.

İHA muhabirine konuşan milli kayakçı Ömer Ayçiçek, önümüzdeki kış sezonu için kendi imkanlarıyla hazırlık yaptığını belirtti. Dünya kayak şampiyonasında iyi bir derece alacağına inandığını ifade eden Ayçiçek, "Bu yüzden kendi imkanlarımla zorlu şartlarda çalışıyorum. Her yıl kamp dönemi geçiyoruz. Ancak bu yıl biraz sıkıntı yaşadık ve yaz kampları açılmadı. Kamp yapılmadı, ama ben yılmadım. Kendi imkanlarımla ailemin bana verdiği destekle çalışmalarıma devam ediyorum. Çünkü benim bir hedefim var ve o hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Dünya şampiyonası ve Avrupa'da derece yapmak için daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden bize de daha iyi imkanların sunulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Hedefim dünya şampiyonasında derece yapmak"

Hedefine ulaşmak için zorlu şartlarda çalıştığını ve bu konuda destek beklediğini dile getiren Ayçiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlük periyotlar halinde çalışmalarıma devam ediyorum. Günde 3 ile 5 saat arası çalışıyorum. Çalışmalarımız bazen kısa, bazen uzun olabiliyor. Sadece tekerlek değil, dağ koşuları ve yürüyüşler yapıyorum. Benim köyüm buna çok uygun, ama sürekli yüksek irtifada çalışmak iyi değil. Daha önce 2 kez dünya şampiyonasına katıldım. Balkan ikinciliği ve üçüncülüğü, Uluslararası Kayak Federasyonunda ikincilik, üçüncülükler aldım. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonasında derece yapabilmek olacak."

Milli kayakçının babası Kıyasettin Ayçiçek ise, çocuğunun daha iyi yerlere gelmesi ve dünya kayak şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi için yetkililerden destek talep ederek, "Ömer'e kendi imkanlarımızla yardımcı oluyoruz. Ömer yaklaşık 6 aydır olimpiyatlardan gelmiş, ancak bu süreye kadar kamp yapmamış. Şu an kendi imkanlarıyla kamp yapıyor. Bir baba olarak çocuğumun daha iyi yerlere gelmesi için elimden gelenini yapacağız. Ancak yetkililerden de bir destek bekliyoruz" diye konuştu.