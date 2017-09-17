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17 Eylül 2017 14:36

Aracın altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaldığı evin önünde aracın altında kalan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Aracın altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

17 Eylül 2017 14:36


Olay, ilçeye bağlı Bahçıvan Mahallesi Hamza Dayı Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli Ali Osman (2) adlı çocuk, kaldığı evin önünde bir aracın geri geri gelmesi sırasında altında kaldı. Plakası öğrenilemeyen araç olay yerinden uzaklaşırken, 2 yaşındaki Ali Osman olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri alanı emniyet şeridiyle kapatırken, Suriyeli ailenin feryatları ise yürekleri burktu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.




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