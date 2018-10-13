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Aracın çarptığı ayı tedavi altına alındı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı olarak bulunan ayı tedavi altına alındı.


Suç ve suçlulukla her alanda mücadele eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Doğanın korunmasına yönelik kaçak avcılarla etkin bir şekilde mücadele eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonlarda ve görevlerde rastlamış olduğu yardıma muhtaç hayvanlara da yardım elini uzatıyor. Geçtiğimiz günlerde operasyon esnasında doğada ender bulunan yaralı bir Arap tavşanını bularak tedavi edilmesini sağlayan jandarma ekipleri, bu sefer de bir aracın çarpması sonucu kalçasından yaralanan ve yürümekte zorlanan bir ayıya yardım elini uzattı.


Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, devriye sırasında bir aracın çarpması sonucu kalçasından yaralanan ve yürümekte zorluk çeken bir ayıyla karşılaştı. Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu iğne ile yakalanan yaralı ayıyı tedavi edilmek maksadıyla koruma altına alarak il merkezine getirdi.


Yetkililer, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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