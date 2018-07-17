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17 Temmuz 2018 09:49

Aracın yedek lastiğinde 14 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın yedek lastiğine zulalanmış 14 kilo 284 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Aracın yedek lastiğinde 14 kilo eroin ele geçirildi

17 Temmuz 2018 09:49


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, yedek lastiğe zulalanmış 40 paket halinde toplam 14 kilo 284 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili İ.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.




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