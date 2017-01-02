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02 Ocak 2017 19:45

Arazi yüzünden akrabasını öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

Arazi yüzünden akrabasını öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

02 Ocak 2017 19:45

Van’da geçtiğimiz günlerde arazi nedeniyle husumet yaşadığı akrabasını öldürdüğü iddia edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
28 Aralık 2016’da İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden C.Ö., evine atılan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu C.Ö.’nün amca oğlu H.Ş., 30 Aralık günü Halilağa Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. İkamette yapılan aramada zanlının olay günü üzerinde bulunan kıyafetler ve bir adet el bombası ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Zanlı H.Ş.’nin ifadesinde Gürpınar ilçesinde bulunan gayrimenkullerin ortaklar arasında yapılan dağıtımı nedeniyle maktul ile aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.



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