Arıcılara yüzde 60 hibeli destek

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ‘Arıcılık Destekleri’ ile ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Behçet, Bakanlık tarafından arıcılara yüzde 60 hibeli destekleme yapılacağını belirterek, başvuruların 16 Temmuz 2017’de başlayacağını söyledi. Van’ın arıcılık potansiyeli noktasında Türkiye’nin en şanslı illerinden biri olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Behçet, “Dört mevsimin iç içe yaşanabildiği ilimiz, farklı iklim özellikleri ve ekolojik havzaları ile arıcılık potansiyeli açısından ülkemizin en şanslı yörelerinden biridir. Bu amaçla Bakanlığımızca arıcılığa yönelik büyük destekler devam ediyor” dedi.

“Destekleme yapılacak alanlar”

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlayacak arıcılıkta üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için arıcıların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını aktaran Behçet, şunları söyledi:

“Destekleme tebliği kapsamındadır. Yüzde 60 hibeli destek verilecek. Arıcıların; Arıcılık Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı, en az 30 arılı kovana sahip olan veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişiler desteklemelerden yararlandırılır. Destekleme konuları ise; bal süzme makinesi, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsamaktadır. Başvurular ise 16 Temmuz 2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile il müdürlüğüne yapılacaktır.”

Kentte bulunan çok sayıda arıcının katıldığı toplantı, yapılan bilgilendirmelerle devam etti.