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28 Haziran 2017 19:31

Arkadaşları şehidi yalnız bırakmadı

Hakkari’nin Oğul köyü yakınlarında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın arkadaşları tekbir eşliğinde şehidin cenazesini uçağa kadar taşıdı.

Arkadaşları şehidi yalnız bırakmadı

28 Haziran 2017 19:31


Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törene Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, askeri erkan, kurum amirleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polisler katıldı. Saygı duruşu ve şehidin öz geçmişinin okunması ile başlayan tören, İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın okuduğu dua ile devam etti. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından tekbir ve salavatlar eşliğinde uçağa kadar taşındı.


Şehit Dündar’ın naaşı, uçakla memleketi Karaman’a uğurlandı.




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