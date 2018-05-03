Artego Trend Bayan Kuaförü hizmete açıldı

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde kurulan bayan kuaförünün açılışına Artego Trend Teknik Müdürü Aykut Çandarlı ve bayan kuaförleri katıldı. Açılışa özel bayan kuaförlere renklendirme, bakım ve keratin botoks konularında bilgi aktaran Çandarlı, Van’da Artego Trend markasını açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bayan kuaförlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Artego Trend Bayan Kuaförü İşletmecisi Derya Müküs ise, bir İtalyan markasını Van’a getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Bizler dünyaca ünlü İtalyan markasını halkımızla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Amacımız halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu kapsamda açılışımıza özel olarak meslektaşlarımıza bazı konularda paylaşımlarda bulunduk. Ben açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.